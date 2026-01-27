Menü Kapat
TGRT Haber

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede seçilen en yaşlı başkan olmasıyla beraber sağlık durumuna ilişkin endişeler yeniden gündem oldu. Trump, ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtırken bir de oldukça talihsiz bir anda yeni bir gafa imza attı.

Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
11:34
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
11:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler yeniden ortaya çıktı. Trump, kendi naaşının ne zaman kaldırılacağına dair sakin bir şekilde tahminini yaptığı anlarla yakın çevresindekileri şaşırttı.

Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı

NE ZAMAN ÖLECEĞİNE DAİR SAKİN BİR TAHMİN

79 yaşındaki ABD lideri, Mar-a-Lago'da televizyon ekranlarında ABD Kongre Binası'nda Jimmy Carter'ın tabutu gösterilirken salondakilere, "Biliyorsunuz, on yıl içinde sıra bana gelecek" dediği öğrenildi.

''ADINI HATIRLAMADIĞIM BİR ŞEY''

Trump'ın bu tahminin ardından ise yaptığı gaf sağlık durumuna ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Trump, New York Magazine'e verdiği röportaj sırasında babasının sıklıkla hastalıkla mücadele ettiğinden bahsetti, o anlarda ''Bir sorunu vardı. Belli bir yaşta, 86-87 civarında, -adını hatırlayamadığım bir şey- yaşamaya başladı." dedi.

Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı

''ALZHEIMER MI?''

Oval Ofis'te gerçekleşen röportaj sırasında alnını işaret ederek, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'ten kelimeyi hatırlamasına yardım etmesini bekledi. Leavitt araya girerek, ''Alzheimer mı?'' dedi. Trump ise hemen ''Bende yok'' diyerek güvence vermeye çalıştı.

Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı

TRUMP'IN SAĞLIĞINA DAİR ENDİŞELER

Trump'ın sağlık durumuna dair endişelerin nedenleri arasında her iki elinde de sık sık oluşan morluklar ve bunları makyajla kapatma girişimleri var. Ayrıca kronik venöz yetmezliği nedeniyle şişmiş ayak bileklerinden muzdarip. Üstelik bu durumu tavsiye edilmeyen biz dozda ilaç kullanarak tedavi etmeye çalışıyor. Zaman zaman ise ayakta durmakta zorlanıyor, düz bir çizgide yürümekte güçlük çekiyor. Bazen ise halka açık etkinliklerde uyuklar gibi görünüyor.

Ne zaman öleceğine dair tahminiyle şaşırtan Trump'ın talihsiz anları: Zekasıyla övünürken zihinsel gafa imza attı

The Daily Beast'in haberine göre, fiziksel zayıflığın ötesinde, Trump'ın bilişsel gerilemesiyle ilgili endişeler de giderek artıyor. Bunlar arasında dağınık ve çoğu zaman tutarsız kamuoyu açıklamaları, düzensiz davranışlar, hayatıyla ilgili temel ayrıntıları hatırlamakta zorluk çekmesi ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bilgileri anında uyduruyor gibi görünmesi yer alıyor.

