Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, İran'a Venezuela taktiği uygulayacak! Orta Doğu'da tansiyon yüksek

ABD'ye ait donanmanın İran yakınlarına konuşlanmasıyla bölgede gerilim tırmandı. Donald Trump tehditlerini sürdürürken, ABD'nin İran planı da ifşa oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 09:46

'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halka uygulanan orantısız şiddet sonucu 6 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İran'daki bu karışıklık 'yi harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir türlü anlaşma sağlayamadığı İran'a yönelik tehditleri artarken bir de donanma hamlesi geldi.

ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubu Güney Çin Denizi'nden 'ya geldi. Donanma İran yakınlarında konuşlandı. İran'ın tepkisini çeken bu hamle üzerine İsrail'den gelen bir haber ortalığı daha da karıştırdı.

ABD, İran'a Venezuela taktiği uygulayacak! Orta Doğu'da tansiyon yüksek

ABD'DEN İRAN'A VENEZUELA TAKTİĞİ

İsrail'in i24NEWS haber sitesi, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiğini yazdı. Bu durum, ABD güçlerinin, 'ya uyguladığı taktiği akıllara getirdi.

Ayrıca "İncelenen seçenekler arasında, İran'ın denizdeki petrol ihracatını durdurmayı amaçlayan bir deniz kordonu da bulunuyor" denildi.

ABD, İran'a Venezuela taktiği uygulayacak! Orta Doğu'da tansiyon yüksek

''İRAN'IN YANINDA BÜYÜK DONANMAMIZ VAR''

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın İran yakınlarına ulaştığını duyurdu. ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi. Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

ABD, İran'a Venezuela taktiği uygulayacak! Orta Doğu'da tansiyon yüksek

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu söyledi. İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert cevap vereceğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler."

ABD, İran'a Venezuela taktiği uygulayacak! Orta Doğu'da tansiyon yüksek

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili ise İran'ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump dünya piyasalarını yine karıştırdı! Güney Kore'ye gümrük vergisini artırdı
Trump ABD uçak gemisini işaret etti: İran anlaşma yapmak istiyor
ETİKETLER
#abd
#iran
#venezuela
#orta doğu
#Donanma
#Petrol İhracatı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.