ABD, İran'a Venezuela taktiği uygulayacak! Orta Doğu'da tansiyon yüksek

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen halka uygulanan orantısız şiddet sonucu 6 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İran'daki bu karışıklık ABD'yi harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir türlü anlaşma sağlayamadığı İran'a yönelik tehditleri artarken bir de donanma hamlesi geldi.

ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubu Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya geldi. Donanma İran yakınlarında konuşlandı. İran'ın tepkisini çeken bu hamle üzerine İsrail'den gelen bir haber ortalığı daha da karıştırdı.

ABD'DEN İRAN'A VENEZUELA TAKTİĞİ

İsrail'in i24NEWS haber sitesi, Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engellemek için deniz ablukası uygulamayı değerlendirdiğini yazdı. Bu durum, ABD güçlerinin, Venezuela'ya uyguladığı taktiği akıllara getirdi.

Ayrıca "İncelenen seçenekler arasında, İran'ın denizdeki petrol ihracatını durdurmayı amaçlayan bir deniz kordonu da bulunuyor" denildi.

''İRAN'IN YANINDA BÜYÜK DONANMAMIZ VAR''

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın İran yakınlarına ulaştığını duyurdu. ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük" dedi. Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu söyledi. İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert cevap vereceğini belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler."

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili ise İran'ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.