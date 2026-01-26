Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump ABD uçak gemisini işaret etti: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi Orta Doğu'da konuşlanırken Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklama yaptı. Adeta "Savaş gemim ensenizde" mesajı veren Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump ABD uçak gemisini işaret etti: İran anlaşma yapmak istiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 23:58
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 00:41

Yüksek enflasyona karşı portesto gösterileri ve göstericilere karşı uygulanan sert müdahale İran'ı tekrar dünya gündeminin baş sırasına oturturken ABD, bölgeye Abraham Lincoln isimli uçak gemisini konuşlandırdı.

Geminin bölgeye sevk edilmesi, "ABD, İran'a denizden mi saldıracak?" sorusunu gündeme getirirken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.

Trump ABD uçak gemisini işaret etti: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD basınına konuşan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.

BİRKAÇ SAVAŞ GEMİSİNİN GELMESİ İRAN'IN KARARLIĞINI ETKİLEMEZ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelerken İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert karşılık vereceğini söyledi.

Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler" dedi.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD'nin hamlesi sonrası İran ordusu ise adeta tam teyakkuza geçmiş durumda. İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili, İran’ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı’ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacakları bilgisini verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Abraham Lincoln uçak gemisini Orta Doğu'ya konuşlandırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.