Trump ABD uçak gemisini işaret etti: İran anlaşma yapmak istiyor

Yüksek enflasyona karşı portesto gösterileri ve göstericilere karşı uygulanan sert müdahale İran'ı tekrar dünya gündeminin baş sırasına oturturken ABD, bölgeye Abraham Lincoln isimli uçak gemisini konuşlandırdı.

Geminin bölgeye sevk edilmesi, "ABD, İran'a denizden mi saldıracak?" sorusunu gündeme getirirken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi.

ABD basınına konuşan Trump, "İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük. Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar" dedi.

BİRKAÇ SAVAŞ GEMİSİNİN GELMESİ İRAN'IN KARARLIĞINI ETKİLEMEZ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelerken İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert karşılık vereceğini söyledi.

Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler" dedi.

İRAN TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD'nin hamlesi sonrası İran ordusu ise adeta tam teyakkuza geçmiş durumda. İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili, İran’ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı’ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacakları bilgisini verdi.