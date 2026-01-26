Menü Kapat
ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!

İsrail'in olası İran saldırısına hazırlığı iddiaları Tahran yönetiminde tepkilere neden oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, her türlü saldırıya 'geniş kapsamlı' karşılık verileceğini ve 'pişman edeceklerini' söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 13:08

'nin 'ya yaptığı askeri yığınak ve 'in olası saldırı hazırlığında olması 'da endişeleri artırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!

''PİŞMAN EDERİZ''

ABD'nin İran'a saldırıya hazırlandığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Bekayi, "İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayı (savaşı) dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Daha güçlü durumdayız. İran, her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı ve pişman edici bir karşılık verecektir." dedi.

ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!

ABD'NİN ASKERİ YIĞINAĞINA TEPKİ

Askeri güç sevkiyatı ve askeri tehditlerin, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Bekayi, "Savaş gemilerinin bölgeye sevk edilmesi, İran'ın kendi varlığını savunma konusundaki irade ve kararlılığında en küçük bir zafiyet oluşturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!

''HİBRİT SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

Haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde, geçmişte olduğu gibi şu anda da hibrit bir savaşla karşı karşıya olduklarını söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

"Son birkaç ayda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı iddialar veya tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, bölgede yaşanacak herhangi bir emniyet sorununun hedefinin yalnızca İran olmadığının farkındadır. Bu nedenle bölge ülkeleri arasında ortak bir kaygı söz konusudur."

Ayrıca Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un mesaj alışverişinde bulundukları iddialarını da yalanladı.

ABD VE İSRAİL OLASI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanal 12 televizyonunda yayınlanan açıklamasında Tümgeneral Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi.

Tümgeneral Milo, "Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırı hazırlığı İran'ı tedirgin etti: Pişman ederiz!

"Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz." diyen Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği cevabın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

İsrailli komutan, ayrıca Hizbullah'ın daha geniş bir çatışmaya dahil olup olmayacağının yakından izlendiğini belirterek, "Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

