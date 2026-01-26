Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürdürüyor! İsrail, İran'a saldırı için hazırlık yapıyor!

İsrail, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına hazırlık yapıyor. Ayrıca İran'ın misilleme saldırılarına karşı da cephelerde hazırlıklar var. ABD'nin, Orta Doğu'ya askeri yığınağı ise sürüyor.

AA
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
09:32
|
26.01.2026
09:32
saat ikonu 09:32

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanal 12 televizyonunda yayınlanan açıklamasında Tümgeneral Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi.

ABD Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürdürüyor! İsrail, İran'a saldırı için hazırlık yapıyor!

ABD'DEN ORTA DOĞU GENELİNE ASKERİ YIĞINAK

Tümgeneral Milo, "Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz." diyen Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği cevabın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

ABD Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürdürüyor! İsrail, İran'a saldırı için hazırlık yapıyor!

HEM SAVUNMA HEM TAARRUZ HAZIRLIKLARI

İsrailli komutan, ayrıca Hizbullah'ın daha geniş bir çatışmaya dahil olup olmayacağının yakından izlendiğini belirterek, "Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

ABD Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürdürüyor! İsrail, İran'a saldırı için hazırlık yapıyor!

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ SÜRECEK

Türkiye ve Katar'ın bölgesel dengeler açısından "büyük bir sorun" olduğunu ileri süren Tümgeneral Milo, Suriye'ye ilişkin olarak sahadaki durumun "karmaşık ve zor" olduğunu, İsrail ordusunun güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye'de saldırılara devam edeceğine işaret etti.

ABD Orta Doğu'ya askeri yığınağı sürdürüyor! İsrail, İran'a saldırı için hazırlık yapıyor!

HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELİYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.

