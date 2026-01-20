İran'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Hamaney’e saldırı savaş sebebi sayılacak

İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı herhangi bir saldırının cihat ilanı olarak değerlendirileceğini ifade etti.

İran ile ABD arasında devam eden gerilim, İran genelinde protestolara yönelik sert müdahalelerin ardından artarken, ABD Başkanı Donald Trump Washington'un buna karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.

"İSLAM DÜNYASINA KARŞI SAVAŞ İLANI ANLAMINA GELİR"

Meclisin ulusal güvenlik komisyonu açıklamasında, “Hamaney’e yapılacak herhangi bir saldırı, tüm İslam dünyasına karşı savaş ilanı anlamına gelir. İslam alimleri tarafından cihat fetvasının verilmesi ve İslam’ın askerlerinin dünyanın her yerinde vereceği karşılık beklenir” ifadelerine yer verildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 29'a yükseldiğini duyurmuştu.