İran devlet televizyonu hacklendi: Devrik şahın oğlu Pehlevi ekranlara geldi

İran'da bilgisayar korsanları, devlet televizyonunun uydu yayınını hackledi. Hacklenen yayında İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'deki oğlu Rıza Pehlevi'nin görüntüleri yayımlandı.

Görüntülerde, Pehlevi'nin konuşması verildi. Bazı güvenlik güçlerinin 'silahlarını bırakıp halka biat ettiği' öne sürüldü. Fakat buna dair herhangi bir kanıt sunulmadı. Ayrıca güvenlik güçlerine ''Silahlarını halka doğrultmayın. İran'ın özgürlüğü için milletle birleşin'' çağrısı da yer aldı.

Yarı resmi Fars haber ajansı ise devlet televizyonunun açıklamasını aktardığı açıklamasında, yayınların bazı bölgelerde "bilinmeyen bir kaynak tarafından kısa süreliğine kesintiye uğratıldığını" bildirdi.

CIA'İN PARMAĞI MI VAR?

Öte yandan Associated Press'e göre, CIA, 1986 yılında İran yayınlarını kesintiye uğratarak, Pehlevi yanlılarına yer verilmesi için mini verici sağlamıştı. 2022 yılında ise İran kanallarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün istendiği görüntüler yayımlanmıştı.

İRAN'DA NELER OLDU?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.