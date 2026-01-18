Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i 'hasta adam' olarak nitelendirdi. Trump, İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanının geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair son açıklamalarıyla dikkat çekti. ABD basınından Politico'ya konuşan Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i sert sözlerle eleştirdi.

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!

''HAMANEY HASTA BİR ADAM''

Trump, "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Hamaney’i "hasta bir adam" olarak niteleyen Trump, "Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" dedi.

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!

''LİDERLİK SAYGI GEREKTİRİR KORKU VE ÖLÜM DEĞİL''

Hamaney’in rejimin devamını halka korku salarak sağladığını öne süren Trump, "Liderlik, ülkenin işleyişini çok düşük seviyede dahi olsa sürdürmek için, tıpkı benim ABD’yi yönettiğim gibi ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı. Kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" ifadelerini kullandı. İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunun altını çizen Trump, "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!

HAMANEY DE TRUMP'I SUÇLAMIŞTI

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'i ülkesindeki şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı "suçlu" olarak nitelendiren Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı. ABD başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD başkanının bizzat müdahil olması bakımından farklıydı" demişti.

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!

İRAN'DA NELER OLDU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

Trump açtı ağzını yumdu gözünü: İran'ın dini lideri Hamaney'e 'hasta adam' benzetmesi!

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

