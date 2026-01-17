ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ı uyardı: Trump'la oyun olmaz

ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'ın ABD üslerini hedef aldığına dair bilgi aldıklarını ve İran'ın saldırı düzenlemesi halinde çok sert karşılık verileceği ifade edildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump ile oyun olmaz" ifadeleri kullanıldı.

