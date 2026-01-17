ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

ABD öncülüğünde Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliği için oluşturulan "Gazze Barış Kurulu" üyelerini açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'yi kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Konsey üyeleri arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, eski İngiliz Başbakanı Tony Blair, Katarlı üst düzey yetkili Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi General Hassan Rashad, Amerikalı milyarder Marc Rowan, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, eski BM Ortadoğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, İsrailli emlak devi Yakir Gabay ve BM temsilcisi Sigrid Kaag da yer alacak.

TRUMP DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nun oluşturulduğunu ve 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın bir sonraki aşamasına resmen geçildiğini belirterek, "Mısır, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşmasını Hamas ile güvence altına alacağız" açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...