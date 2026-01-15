Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması: Hamas yönetimi teknokratik bir komiteye devretmeye hazır

Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması başladı. Hamas, Gazze'de kurulacak Filistinli teknokratik komiteye, yönetimi devredebileceklerini, bu komitenin görecini kolaylaştırmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un sözlerini doğrulayan açıklamalar Hamas'tan geldi. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması başladı. Hamas’ın kıdemli yetkilisi Basem Naim yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin yönetimini yeni kurulacak Filistinli teknokratik bir komiteye devretmeye hazır olduklarını vurguladı.

''DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM''

Naim açıklamasında, "Hamas, komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve Gazze Şeridi’nin yönetimini ulusal geçiş komitesine devretmeye ve görevini kolaylaştırmaya hazır olduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı. Hamas yetkilisi, komitenin kurulmasını, "hem ateşkesin pekiştirilmesi ve yeniden savaşa dönülmesinin önlenmesi açısından hem de felaket boyutundaki insani krizin hafifletilmesi ve kapsamlı yeniden inşanın önünün açılması açısından anlaşmanın uygulanmasında önemli bir adım ve doğru yönde atılmış bir adım" olarak niteledi.

Basem Naim, "Bu, ateşkesin pekiştirilmesi, savaşa geri dönülmesinin önlenmesi, felaket boyutundaki insani krizin ele alınması ve kapsamlı yeniden inşaya hazırlanılması açısından hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

''GAZZE FİLİSTİN YÖNETİMİYLE BAĞLANTILI OLMALI''

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şehade Şeyh ise yaptığı açıklamada, Gazze planında ilerleme sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, Gazze’deki kurumların Batı Şeria’daki Filistin Yönetimi tarafından işletilen kurumlarla bağlantılı olması gerektiğini savundu.

Hüseyin Şehade Şeyh, bunun "tek sistem, tek hukuk ve tek meşru silah" ilkesini koruyacağını söyledi. Filistin devlet başkan yardımcısı, ateşkes anlaşmasının diğer arabulucuları olan Mısır, Türkiye ve Katar ise ortak bir açıklamada, bu duyuruyu "Gazze Şeridi’nde istikrarın pekiştirilmesi ve insani durumun iyileştirilmesini amaçlayan önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

