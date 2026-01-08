Amerikan basını yazdı: Trump Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Gazze Kurulu'nu açıklayacak

Amerikan basınından Axios, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Gazze planının ikinci aşamasına dair iddialara yer verdi. Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta, Gazze Barış Kurulu'nu duyuracak.

TÜRKİYE'NİN ARALARINDA OLMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, Trump'ın başkanlık edeceği kurulda yaklaşık 15 ülkeden liderin de yer almasının öngörüldüğünü belirtti. Bu yapının, "kurulacak Filistin teknokrat hükümetini ve yeniden inşa sürecini" denetleyeceğini ifade eden yetkililer, önemli ülkelere kurula katılmaları için davet yollandığını dile getirdi.

Yetkililer, kurula katılması beklenen ülkelerin arasında Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bulunduğunu kaydetti.

GÜNDEM DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan yetkililer, Trump'ın gündeminde yer alan Venezuela ve Rusya-Ukrayna gibi konulardaki gelişmelere bağlı olarak planın şekil değiştirebileceği uyarısında bulundu.

TEMSİLCİ NICKOLAY MLADENOV OLACAK

Kurulun sahadaki temsilcisinin Mladenov olması bekleniyor Yetkililer, kurulun sahadaki temsilcisinin eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov olacağını belirtti.

Mladenov'un hafta içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği bildirildi.