ABD'nin Venezuela saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kendine pay çıkardı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela operasyonuyla beraber Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasının ardından kendine pay çıkardı. Netanyahu artık Latin Amerika ülkeleriyle İsrail'in ilişkilerinin yeniden tesis edeceğini düşündüğünü aktardı.

04.01.2026
04.01.2026
saat ikonu 17:02

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Latin Amerika ülkelerinin İsrail'le ilişkileri yeniden tesis edeceği bir dönüşüm yaşandığını iddia etti.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini iddia ederek "Bunun, İsrail ile ABD arasındaki ikili bağı ve elbette aramızdaki kişisel bağı güçlendirmeye katkıda bulunduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Venezuela saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kendine pay çıkardı

Trump ile bölgedeki gelişmeleri tartıştıklarını kaydeden Netanyahu, ABD Başkanı'nın "Temel koşul Hamas'ın silahsızlandırılması." ifadesini aktararak bunun "20 maddelik plan için temel ve vazgeçilmez bir koşul" olduğunu savundu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARA DESTEK VERDİ

Netanyahu, Trump ile İran konusunu da ele aldıklarını kaydederek "sıfır uranyum zenginleştirme" konusunda ortak bir tutuma sahip olduklarını, İran'dan 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması ve tesislerin sıkı denetim altında tutulması gerektiğini ileri sürdü.

İsrail hükümetinin "İran halkının mücadelesine, özgürlük, hürriyet ve adalet özlemlerine" katıldığını iddia eden Netanyahu, ulusal para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle protestoların yaşandığı İran'da, halkın kaderini eline aldığı bir anın yaşanacağını savundu.

ABD'nin Venezuela saldırısının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kendine pay çıkardı

Netanyahu, ABD'nin Maduro ve eşini alıkoyduğu askeri müdahalesine destek verdiklerini yineledi.

"Şu anda Latin Amerika'da bir dönüşüm yaşandığını söylemeliyim; birçok ülke Amerika eksenine ve, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, İsrail Devleti ile ilişkilere geri dönüyor." ifadesini kullanan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ı tebrik etti.

