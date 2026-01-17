Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

Son dakika haberi: İran lideri Ali Hamaney, halka hitap eden bir konuşma gerçekleştirdi. Hamaney, ülkesinde acı bir tabloya sebebiyet veren son protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 15:05

İran devlet televizyonuna göre dini lider Ali Hamaney, başkent Tahran'da halka hitap eden bir konuşma gerçekleştirdi.

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

Washington yönetiminin politikasının daima "İran'ı kontrol altına almak" üzerine kurulu olduğunu ifade eden Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." sözlerini kullandı.

Ülkeyi savaşa sokmak istemediklerinin altını çizen Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplamda ise 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.