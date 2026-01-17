İran lideri Hamaney protestolardan ABD'yi sorumlu tuttu: Ülkeyi Trump karıştırıyor

İran devlet televizyonuna göre dini lider Ali Hamaney, başkent Tahran'da halka hitap eden bir konuşma gerçekleştirdi.

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Washington yönetiminin politikasının daima "İran'ı kontrol altına almak" üzerine kurulu olduğunu ifade eden Hamaney, "Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı." sözlerini kullandı.

Ülkeyi savaşa sokmak istemediklerinin altını çizen Hamaney, "ABD ve İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır." diye konuştu.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplamda ise 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.