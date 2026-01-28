Kuyumcuda ilginç soygun! 15 dakika arayla geldi: 1 kilo istedi, 100 gramlık altın külçesini alıp kaçtı

Kızılmurat Mahallesi Atatük Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen 32 yaşındaki İ.Y. adlı şahıs alma bahanesiyle istediği 100 gramlık altını alarak sırra kadem bastı. Şahsın 15 dakika önce yine aynı kuyumcuya gelerek 1 kilogram altın istediği fakat kuyumcu olmadığını söylediği için gittiği belirlendi. İ.Y., silahını çekerek ateş ederek kaçtı. İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

İş yerinde çalışanlardan Halim Kaya şüphelinin altın almak istediğini söylediğini, ardından ise 100 gramlık külçenin fotoğrafını çekmek için aldığını bu sırada silahını çekip ateşleyerek kaçtığını anlattı.

Kuyumcu dükkanı sahibi Reşat Gözen ise, "İş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs 100 gramlık ürüne bakarken silahını elemana doğrulttu. O sırada silahını havaya ateş ede ede kaçtı" diye konuştu.

Şüphelinin gelmesi ve silahını ateş ederek kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.