Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kuyumcuda ilginç soygun! 15 dakika arayla geldi: 1 kilo istedi, 100 gramlık altın külçesini alıp kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şahıs, almak için istediği 100 gramlık altını çalarak kayıplara karıştı. Şahsın 15 dakika önce aynı kuyumcuya gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. Polis her yerde 100 gramlık altınla kayıplara karışan eli silahlı soyguncuyu arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 12:53

Kızılmurat Mahallesi Atatük Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen 32 yaşındaki İ.Y. adlı şahıs alma bahanesiyle istediği 100 gramlık altını alarak sırra kadem bastı. Şahsın 15 dakika önce yine aynı kuyumcuya gelerek 1 kilogram altın istediği fakat olmadığını söylediği için gittiği belirlendi. İ.Y., silahını çekerek ateş ederek kaçtı. İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcuda ilginç soygun! 15 dakika arayla geldi: 1 kilo istedi, 100 gramlık altın külçesini alıp kaçtı

KAÇIŞ ANI KAMERADA

İş yerinde çalışanlardan Halim Kaya şüphelinin altın almak istediğini söylediğini, ardından ise 100 gramlık külçenin fotoğrafını çekmek için aldığını bu sırada silahını çekip ateşleyerek kaçtığını anlattı.

Kuyumcu dükkanı sahibi Reşat Gözen ise, "İş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs 100 gramlık ürüne bakarken silahını elemana doğrulttu. O sırada silahını havaya ateş ede ede kaçtı" diye konuştu.

Şüphelinin gelmesi ve silahını ateş ederek kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcuda ilginç soygun! 15 dakika arayla geldi: 1 kilo istedi, 100 gramlık altın külçesini alıp kaçtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu
Emekli bayram ikramiyesi 1 (bir) maaş mı olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri zamlanıyor
Konya'daki feci kaza kameralarda! Bir anlık kontrol kaybı can aldı
ETİKETLER
#kaçış
#güvenlik kamerası
#kuyumcu
#Altın Soygunu
#Silahlı Soygun
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.