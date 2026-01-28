Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu

Bursaspor maçı canlı hangi kanalda, nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Arnavutköy Belediyespor - Bursaspor maçı oynanacak. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alarak tekrardan seri yakalamayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Bursaspor maçın yayın detaylarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolluca Stadyumu'nda oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 44 puan toplayan Bursaspor en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'a maç fazlasıyla birlikte 3 puan fark attı. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 3 puan alarak farkı 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Arnavutköy Belediyespor ise bu sezon 20 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligde 25 puanla 12. sırada yer alan Arnavutköy Belediyespor karşılaşmadan galibiyet alarak serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Arnavutköy Belediyespor - Bursapor maçı canlı olarak Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından izlenebilecek. Taraftarlar karşılaşmayı bu iki kanal aracılığıyla şifresiz olarak canlı bir şekilde takip edebilecekler. Yeşil-beyazlıların bu sezon oynayacağı bütün karşılaşmalar AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Erdem Temel yönetecek. Erdem Temel'in yardımcılıklarını ise Mehmet Şenkaya ve Musa Çetindemir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Murat Durgutluoğlu görev alacak.