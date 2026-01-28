Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu

Bursaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçları kapsamında Bursaspor bugün deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde maç fazlasıyla ve 3 puan farkla lider olan Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alarak aradaki farkı açmak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala Bursaspor maçı bugün hangi kanalda gündem oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Taraftarlar tarafından Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 12:00

Bursaspor maçı canlı hangi kanalda, nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Arnavutköy Belediyespor - Bursaspor maçı oynanacak. Bursaspor karşılaşmadan galibiyet alarak tekrardan seri yakalamayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Bursaspor maçın yayın detaylarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolluca Stadyumu'nda oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından yayınlanacak. Bursaspor bu sezon oynadığı 20 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 44 puan toplayan Bursaspor en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'a maç fazlasıyla birlikte 3 puan fark attı. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 3 puan alarak farkı 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Arnavutköy Belediyespor ise bu sezon 20 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligde 25 puanla 12. sırada yer alan Arnavutköy Belediyespor karşılaşmadan galibiyet alarak serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Arnavutköy Belediyespor - Bursapor maçı canlı olarak Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından izlenebilecek. Taraftarlar karşılaşmayı bu iki kanal aracılığıyla şifresiz olarak canlı bir şekilde takip edebilecekler. Yeşil-beyazlıların bu sezon oynayacağı bütün karşılaşmalar AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

Bursaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Arnavutköy Belediyespor Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçı saat kaçta belli oldu

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı hakem Erdem Temel yönetecek. Erdem Temel'in yardımcılıklarını ise Mehmet Şenkaya ve Musa Çetindemir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Murat Durgutluoğlu görev alacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.