Konya'daki feci kaza kameralarda! Bir anlık kontrol kaybı can aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde A.S. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek R.Ç. idaresindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazada otomobil sürücüsü A.S.'nin 76 yaşındaki babası Mehmet Sarnıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu minibüsü ile araçta bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken otomobil sürücüsü A.S. ise Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.