Evlerin yakınından geçen çığ büyük paniğe neden oldu

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil beldesi Sonamarg'da bina ve evlerin yakınından geçen çığ, paniğe neden oldu. Yetkililer, çığın büyüklüğüne rağmen olayda can kaybı yaşanmadığını ve yapılarda herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.

Esnaf da çığın oluşturduğu şiddetli rüzgarların bölgede hissedildiğini ancak yerleşim yerlerinin hasar almadığını ifade etti.