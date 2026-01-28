Bulaşık makinesini kendi doldurup boşaltabilen robot: Helix 02 tanıtıldı

Kategoriler
ABD'li robotik şirketi Figure, ev işlerini üstlenmek üzere geliştirdiği ve tamamen otonom çalışan yeni modeli Helix 02'yi görücüye çıkardı. Ürün hem bulaşık makinesini boşaltabiliyor hem de kirlileri yerleştirerek makineyi yeniden doldurabiliyor.
Figure'nin "bugüne kadarki en güçlü modelimiz" olarak tanıttığı Helix 02, kendisine verilen fiziksel görevleri yerine getirmek adına sadece kollarını değil, tüm vücudunu aktif bir şekilde kullanabiliyor. Herhangi bir insan müdahalesine gerek duymadan süreci kendi başına yönetiyor.