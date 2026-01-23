Dünyanın ilk altın kaplamalı insansı robotu: Caviar Aladdin sahnede

Lüks akıllı telefon ve aksesuar tasarımlarıyla bilinen Caviar şirketi, Çinli Unitree G1 insansı robot platformunu temel alarak geliştirdiği ve "Aladdin" ismini verdiği yeni konsept modelini duyurdu.

Aladdin projesi seri üretime geçmeyecek. Yalnızca özel sipariş üzerine hazırlanan bir koleksiyon parçası olarak konumlandırılıyor. Her bir robot, altın detaylar ve değerli taş süslemelerle zenginleştirilerek alıcının isteğine göre özelleştirilebiliyor.

Yaklaşık 130 cm boyunda ve 35 kg ağırlığında olan robot, Unitree G1 platformunun sağladığı 23 serbestlik derecesine sahip. Dinamik stabilizasyon ve gelişmiş aktüatörlerle donatılan cihaz, yürüme, jest yapma ve doğal hareketler sergileme yeteneğini koruyor.