Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram profillerinde "Arkadaş" dönemi başlıyor: Meta resmen doğruladı

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların yalnızca karşılıklı takipleştiği kişileri kapsayan yeni bir "Arkadaşlar" sekmesini test etmeye başladı. Peki yeni özellikle ne işe yarıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 15:02

Sosyal medya platformu Instagram profil yapısında köklü bir değişiklik yaptı. Business Insider'ın haberine göre şirketin yürüttüğü yeni test sürecinde, kullanıcı profillerinde yer alan "Takip Edilenler" (Following) sayacının yerini "Arkadaşlar" (Friends) ifadesi alıyor.

Yapılan değişiklikle birlikte ne kadar kişiyi takip ederseniz edin, yalnızca sizi geri takip eden kişilerin sayısı profilinizde "arkadaş" olarak görünecek.

INSTAGRAM 'ARKADAŞLAR' ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAR?

Business Insider'a konuşan bir Meta sözcüsü, değişikliğin halihazırda "küçük çaplı küresel bir test" olarak yürütüldüğünü doğruladı. Yetkili, kullanıcıların arkadaşlarından gelen içerikleri daha fazla görmeye nasıl tepki vereceğini anlamaya çalıştıklarını belirtti:

"Arkadaşlar Instagram deneyiminin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla bu bağlantıları daha görünür ve anlamlı kılmanın yollarını araştırıyoruz. Arkadaşları Instagram genelinde öne çıkarmak için ufak bir test yürütüyoruz."

Instagram profillerinde "Arkadaş" dönemi başlıyor: Meta resmen doğruladı

Testin bir parçası olarak Meta, akıştaki bazı içerikleri "gönderi" veya "takip ediliyor" yerine doğrudan "arkadaş" etiketiyle sunmayı deniyor.

Son yıllarda influencer paylaşımları, marka reklamları ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin (AI slop) akışı doldurmasıyla birlikte Instagram, kişisel paylaşımların yapıldığı bir alandan uzaklaşmaya başlamıştı. Şirket, "Yakın Arkadaşlar" özelliğine ağırlık vererek ve doğrudan mesajlaşmayı (DM) teşvik ederek bu durumu tersine çevirmeye çalışıyor.

Hatta geçtiğimiz dönemde Snapchat'in harita özelliğine benzer 'Arkadaş Haritası' ve iki arkadaşın ortak Reels akışı oluşturmasını sağlayan "Blend" gibi özellikler de kullanıma sunulmuştu.

Instagram'ın tepe ismi Adam Mosseri, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada platformun "kullanıcıların değer verdiği insanlarla gerçekten etkileşim kurabileceği bir yer" olmasını arzuladığını ifade etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hollywood ayaklandı: 700 ünlü isim yapay zeka şirketlerine karşı tek ses oldu
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.