Instagram profillerinde "Arkadaş" dönemi başlıyor: Meta resmen doğruladı

Sosyal medya platformu Instagram profil yapısında köklü bir değişiklik yaptı. Business Insider'ın haberine göre şirketin yürüttüğü yeni test sürecinde, kullanıcı profillerinde yer alan "Takip Edilenler" (Following) sayacının yerini "Arkadaşlar" (Friends) ifadesi alıyor.

Yapılan değişiklikle birlikte ne kadar kişiyi takip ederseniz edin, yalnızca sizi geri takip eden kişilerin sayısı profilinizde "arkadaş" olarak görünecek.

INSTAGRAM 'ARKADAŞLAR' ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAR?

Business Insider'a konuşan bir Meta sözcüsü, değişikliğin halihazırda "küçük çaplı küresel bir test" olarak yürütüldüğünü doğruladı. Yetkili, kullanıcıların arkadaşlarından gelen içerikleri daha fazla görmeye nasıl tepki vereceğini anlamaya çalıştıklarını belirtti:

"Arkadaşlar Instagram deneyiminin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla bu bağlantıları daha görünür ve anlamlı kılmanın yollarını araştırıyoruz. Arkadaşları Instagram genelinde öne çıkarmak için ufak bir test yürütüyoruz."

Testin bir parçası olarak Meta, akıştaki bazı içerikleri "gönderi" veya "takip ediliyor" yerine doğrudan "arkadaş" etiketiyle sunmayı deniyor.

Son yıllarda influencer paylaşımları, marka reklamları ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin (AI slop) akışı doldurmasıyla birlikte Instagram, kişisel paylaşımların yapıldığı bir alandan uzaklaşmaya başlamıştı. Şirket, "Yakın Arkadaşlar" özelliğine ağırlık vererek ve doğrudan mesajlaşmayı (DM) teşvik ederek bu durumu tersine çevirmeye çalışıyor.

Hatta geçtiğimiz dönemde Snapchat'in harita özelliğine benzer 'Arkadaş Haritası' ve iki arkadaşın ortak Reels akışı oluşturmasını sağlayan "Blend" gibi özellikler de kullanıma sunulmuştu.

Instagram'ın tepe ismi Adam Mosseri, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada platformun "kullanıcıların değer verdiği insanlarla gerçekten etkileşim kurabileceği bir yer" olmasını arzuladığını ifade etmişti.