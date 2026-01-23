Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Hollywood ayaklandı: 700 ünlü isim yapay zeka şirketlerine karşı tek ses oldu

Scarlett Johansson, Cate Blanchett ve Joseph Gordon-Levitt gibi dünyaca ünlü isimlerin aralarında bulunduğu yüzlerce sanatçı, telif hakkı ihlalleri nedeniyle teknoloji devlerine karşı bayrak açtı. Ünlü isimler, yeni bir yapay zeka karşıtı kampanyada birleştiler.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.01.2026
14:26
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
14:26

Aralarında yazarların, oyuncuların ve müzisyenlerin bulunduğu 700'den fazla isim, izin alınmadan eserlerinin kullanılmasına ve telif haklarının ihlal edilmesine karşı ortak bir bildiri yayınladı. Scarlett Johansson, Cate Blanchett ve Joseph Gordon-Levitt gibi Hollywood yıldızlarının da destek verdiği kampanya, yapay zeka şirketlerinin telifli çalışmaları izinsiz kullanmasını sert bir dille eleştiriyor.

"İNOVASYON DEĞİL, AÇIKÇA HIRSIZLIK"

Sanatçılar, yayınladıkları açıklamada teknoloji şirketlerinin eylemlerini "Çalışmalarımızı çalmak inovasyon değildir. Gelişme değildir. Açık ve net bir hırsızlıktır" ifadeleriyle eleştirdi.

Hollywood ayaklandı: 700 ünlü isim yapay zeka şirketlerine karşı tek ses oldu

TEKNOLOJİ DEVLERİNE "LİSANS ANLAŞMASI" ÇAĞRISI

Bildiride, Amerikan kültür-sanat camiasının dünyanın gıpta ile baktığı bir değer olduğu vurgulanırken, büyük teknoloji şirketlerinin telif yasalarını hiçe sayarak yapay zeka platformları inşa ettiği belirtildi. Bununla birlikte de şirketlerin birçoğunun özel sermaye ve fonlarla desteklendiğine dikkat çekildi.

Ayrıca kampanya, teknoloji firmalarını içerik anlaşmaları veya ortaklıklar kurmaya davet etti. Sorumlu lisanslama modelleri sayesinde hem yapay zekanın gelişebileceği hem de telif haklarının korunabileceği ifade edilerek, "Her şeye sahip olmak mümkün. Hem gelişmiş bir yapay zekaya sahip olup hem de telif haklarımızı koruyabiliriz" denildi.

Hollywood ayaklandı: 700 ünlü isim yapay zeka şirketlerine karşı tek ses oldu

SCARLETT JOHANSSON VE CATE BLANCHETT EN ÖN SAFTA

Kampanyanın öne çıkan isimlerinden Scarlett Johansson daha önce de yapay zekanın tehlikelerine karşı sesini yükseltmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın GPT-4o modelinde yer alan "Sky" adlı sohbet robotunda kendi sesine benzeyen bir ses kullanılması nedeniyle şirketi sert bir dille eleştirmişti.

Johansson rızası dışında ismini ve görüntüsünü kullanan bir yapay zeka uygulamasına karşı Kasım 2023'te yasal işlem başlatmıştı. Öte tarafta Cate Blanchett ise yapay zekaya temkinli yaklaşılması gerektiğini savunan isimlerin başında geliyor. Blanchett, yaptığı bir konuşmada "Yeni teknolojileri tartışmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Blanchett, şu uyarıda bulunmuştu:

"Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü hayal gücü olmadan inovasyon çok tehlikeli bir şeydir."

Ay'ın karanlık yüzünde tespit edildi! Bilim insanları şaşkın: Hiç beklenmedik bir madde
#Teknoloji
#Teknoloji
