 | Baran Aksoy

Ay'ın karanlık yüzünde tespit edildi! Bilim insanları şaşkın: Hiç beklenmedik bir madde

Çinli bilim insanları, Ay'ın uzak tarafından alınan toprak örnekleri üzerine yaptıkları inceleme hiç beklemedikleri bir madde ile karşılaştı. Gelişmiş mikroskopi teknikleri ile yapılan incelemede tüp benzeri grafitik karbon yapıları tespit edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 09:41

Çinli bilim insanları dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Çin'deki Jilin Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, Chang'e-6 misyonu kapsamında, Ay'ın daha az incelenen uzak tarafında yeni bir şey buldu. Bu bölgeden getirilen toprak örneklerini inceleyen araştırmacılar, doğal yolla oluşan tek duvarlı karbon yapılarının izlerine rastladı.

Gelişmiş mikroskopi tekniklerini kullanarak toprak üzerinde detaylı bir inceleme yağan bilim insanları, tüp benzeri grafitik karbon yapıları tespit etti.

Independent Türkçe'de yer alan haberde; toprak üzerine yapılan kimyasal analizlerde ise bunların sadece bir atom kalınlığında, son derece düzenli, silindirik bir formda dizilmiş karbon atomları olduğu belirlendi.

ACS Nano Letters'ta yayımlanan çalışmada, "Bu çalışma, Chang'E-6 (CE-6) görevi tarafından Ay'ın uzak tarafından alınan örneklerde grafitik karbonun ilk kez tespit edildiğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

YAPAY ZANNEDİLEN MADDE DOĞADA DA ÇIKTI

Bahsi geçen karbon nanotüplerin çoğunlukla yapay yolla hazırlanması gerektiği varsayılırken yeni bulgularla birlikte bu maddelerin doğada da bulunduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar karbon nanotüplerin, Ay'a küçük meteorların çarpması sonucu oluştuğunu, muhtemelen erken volkanik faaliyetler ve Güneş rüzgarı ışınımı altında Ay toprağındaki demir tarafından katalize edildiğini düşünüyor.

Bilim insanları karbon atomlarının bu koşullar altında, endüstriyel kontrol olmadan bile kendilerini kararlı, yüksek derecede düzenli nanotüpler halinde yeniden yapılandırabileceğini söylüyor. Bulgular, Ay'ın hiçbir zaman pasif bir kaya olmadığını, aksine şaşırtıcı derecede karmaşık kimyasal süreçlerden geçtiğini de gösteriyor.

Uzaya sızan kavurucu ötegezegen: WASP-121b'yi James Webb keşfetti
Yapay zekâ, tesisatçılara ve elektrikçilere altı haneli maaş getirecek
#Teknoloji
