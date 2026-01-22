Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Uzaya sızan kavurucu ötegezegen: WASP-121b'yi James Webb keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu, bir ötegezegenin atmosfer kaybını ilk kez tam bir yörünge boyunca kesintisiz görüntüledi. "Sıcak Jüpiter" sınıfına giren gezegen arkasında devasa helyum kuyrukları bırakıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.01.2026
11:55
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
11:55

James Webb Uzay Teleskobu, atmosferini kaybeden ve arkasında devasa helyum kuyrukları bırakan kavurucu bir ötegezegeni yakaladı. Cenevre Üniversitesi (UNIGE), PlanetS Ulusal Araştırma Merkezi ve Montreal Üniversitesi (UdeM) bünyesindeki Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü'nden (IREx) astronomlar, JWST aracılığıyla gezegeni keşfetti.

SciTechDaily'nin haberine göre bilim insanları ilk kez, bir ötegezegenin atmosferinden kaçan gazları, gezegenin yıldızı etrafındaki tam bir yörüngesi boyunca kesintisiz olarak gözlemlemeyi başardı.

Uzaya sızan kavurucu ötegezegen: WASP-121b'yi James Webb keşfetti

DEVASA HELYUM KUYRUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan gözlemlerde WASP-121b adı verilen gaz devi, yörüngesinin yarısından fazlasına uzanan iki devasa helyum akışıyla çevrili halde görüntülendi. UNIGE tarafından geliştirilen detaylı sayısal modellerle birleştirilen veriler, bir gezegeni zaman içinde dramatik şekilde yeniden şekillendirebilen atmosferik kaçış sürecinin şimdiye kadar oluşturulmuş en eksiksiz resmini sunuyor.

Uzaya sızan kavurucu ötegezegen: WASP-121b'yi James Webb keşfetti

KAVURUCU SICAKLIK ATMOSFERİ YOK EDİYOR

WASP-121b, "aşırı sıcak Jüpiterler" olarak bilinen bir gezegen grubuna dahil. Yıldızlarına son derece yakın yörüngelerde dönen devasa gaz kütleleri oldukça zorlu koşullara maruz kalıyor. WASP-121b, yıldızı etrafındaki tam turunu sadece 30 saatte tamamlıyor.

Gezegenin yakınındaki yıldız, gök cismini yoğun radyasyon bombardımanına tutarak atmosferi binlerce dereceye kadar ısıtıyor. Bu sıcaklık seviyelerinde, hidrojen ve helyum gibi daha hafif elementler gezegenin kütleçekiminden kurtularak uzay boşluğuna savruluyor.

Milyonlarca yıla yayılan istikrarlı gaz kaybının gezegenin boyutunu, kimyasal yapısını ve uzun vadeli gelişimini önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olduğunun altı çizildi.

Çalışmanın detayları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

