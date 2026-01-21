Oyunculara kötü haber: NVIDIA ekran kartı fiyatlarını sessiz sedasız artırdı

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ve GeForce RTX 5070 Ti gibi kartların iptal edildiğini öne süren iddialar yalanlanmış, NVIDIA cephesi tüm modellerin satışta kalacağını doğrulamıştı. Ancak şirket yetkilileri, "bellek arzında kısıtlamalar yaşandığını" da itiraf etmişti.

NVIDIA CEPHESİNDEN KÖTÜ HABER GELDİ

Korkulan senaryo gerçekleşmeye başladı ve bellek krizi, ekran kartı fiyatlarını yukarı çekmek üzere harekete geçti. Benchlife platformunda yer alan yeni bir rapora göre NVIDIA; ASUS, MSI ve GIGABYTE gibi üretim ortaklarına fiyat artışı bildiriminde bulundu. Artışın GDDR6 ve GDDR7 belleklerle paketlenen tüm grafik işlem birimlerini (GPU) kapsadığı ifade ediliyor.

Raporda fiyat değişikliğinin oranı veya yeni tarife hakkında net bir bilgi paylaşılmasa da NVIDIA'nın iş ortaklarına sunduğu yeni fiyatların rakibi AMD'ye kıyasla hâlâ daha düşük seviyede olduğu vurgulanıyor.

OYUNCULAR İÇİN ZAM KAPIDA

Üretim ortaklarının GeForce RTX GPU'lar için artık daha fazla ödeme yapacak olması, maliyet artışının zincirleme bir etki yapacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının perakende satış fiyatlarında çok yakında bir yükseliş görülmesi bekleniyor.

Aslında yaşanan gelişme sektör için pek de sürpriz sayılmaz. Wccftech tarafından daha önce paylaşılan bir raporda, endüstri kaynakları NVIDIA'nın artan bellek maliyetlerini mümkün olduğunca uzun süre üstlenmeye çalıştığını ve bunu ortaklarına yansıtmaktan kaçındığını belirtmişti.

Öte yandan ne NVIDIA ne de AMD, GPU serileri için tavsiye edilen perakende satış fiyatlarında henüz resmi bir güncellemeye gitmedi.