GTA 6 çıkmadan yasaklanabilir

“RUSYA’YA ÖZEL SÜRÜM” ÇAĞRISI

Ivanov, çözüm olarak iki seçenek sundu. Ya bu tür oyunların Rusya’da dağıtımına daha katı yasal sınırlamalar getirilecek ya da yayıncılardan Rusya pazarı için “ahlaka aykırı içerikten arındırılmış” özel sürümler istenecek. Yani, GTA 6 için Rusya’ya özgü bir versiyon fikri de ilk kez bu kadar net şekilde dillendirilmiş oldu.