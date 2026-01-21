GTA 6 çıkmadan yasaklanabilir

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya’da üst düzey bir yetkili, GTA 6’da yer aldığı öne sürülen bazı sahnelerin “ahlaka aykırı” olduğunu savunarak oyunun ülkede yasaklanabileceğini söyledi.
Merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) daha piyasaya çıkmadan tartışmaların odağına yerleşti. Rusya’dan gelen son açıklamalar, oyunun ülkede tamamen yasaklanabileceğine işaret ediyor. Gerekçe ise sızıntılara konu olan ve “ahlaki değerlere aykırı” bulunduğu iddia edilen içerikler.
Dünya Rus Halk Konseyi Başkan Yardımcısı Mikhail Ivanov, 14 Ocak’ta yaptığı açıklamada, GTA 6’daki bazı sahnelerin gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimi açısından sakıncalı olduğunu öne sürdü. Ivanov’a göre, bu içerikler oyundan çıkarılmazsa Rusya, GTA 6’nın ülkede satışına izin vermeyebilir.
Ivanov, röportajında özellikle oyunda yer aldığı iddia edilen erkek striptizci sahnelerine dikkat çekti. Bu tür unsurların “temel ahlaki normları ve geleneksel manevi değerleri alaycı biçimde ihlal ettiğini” savundu.
Ivanov’un açıklamaları oldukça sertti. NEWS.ru’ya konuşan Ivanov, “GTA 6’nın geliştiricileri, toplumun ahlaki sağlığı açısından kabul edilemez olan yıkıcı ve kaba içeriği bilinçli şekilde ürünlerine dahil ediyor” ifadelerini kullandı. Açıkçası, bu sözler oyuna yönelik olası bir yasağın ciddi biçimde masada olduğunu gösteriyor.
Henüz resmi olarak çok az detay paylaşılmış olsa da, Rockstar Games’e ait GTA 6 hakkında internete düşen sızıntılar uzun süredir konuşuluyor. Konu, oynanış ve mekaniklere dair bilgiler arasında, söz konusu “ahlaka aykırı” olduğu iddia edilen sahneler de yer alıyor.
Bu sızıntıların ardından Rockstar Games’in bazı çalışanlarla yollarını ayırması, oyun dünyasında “dolaylı bir doğrulama” olarak yorumlandı. Ivanov da tam olarak bu noktaya dikkat çekerek, sızan içeriğin varlığının zımnen kabul edilmesini eleştirdi.
Ivanov, çözüm olarak iki seçenek sundu. Ya bu tür oyunların Rusya’da dağıtımına daha katı yasal sınırlamalar getirilecek ya da yayıncılardan Rusya pazarı için “ahlaka aykırı içerikten arındırılmış” özel sürümler istenecek. Yani, GTA 6 için Rusya’ya özgü bir versiyon fikri de ilk kez bu kadar net şekilde dillendirilmiş oldu.