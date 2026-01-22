Yapay zekâ, tesisatçılara ve elektrikçilere altı haneli maaş getirecek

“ALTI HANELİ MAAŞLAR HİÇ DE UZAK DEĞİL”

Huang, çip fabrikaları, bilgisayar tesisleri ve “yapay zekâ fabrikaları”nı kuracak insanların büyük kazançlar elde edebileceğini söyledi. Ona göre bu dev yatırım dalgası, insanlık tarihinin gördüğü en büyük altyapı hamlesi ve şimdiden yüz milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmış durumda.

“Burada altı haneli maaşlardan söz ediyoruz,” diyen Huang, iyi bir gelir elde etmek için bilgisayar bilimleri alanında doktora yapmanın şart olmadığını özellikle vurguladı. Yani açıkçası, mesele kod yazmaktan çok, sistemi ayakta tutacak fiziksel dünyayı kurabilmekte.