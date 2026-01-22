Yapay zekâ, tesisatçılara ve elektrikçilere altı haneli maaş getirecek

Kategoriler
Jensen Huang’a göre yapay zekâ patlaması beyaz yakayı silip süpürmeyecek; asıl büyük talep, çip fabrikalarını ve veri merkezlerini kuracak olan nitelikli mesleklerde yaşanacak.
Yapay zekânın işleri yok edeceği yönündeki karamsar senaryolar Davos’ta bir kez daha tartışmaya açıldı. Ancak bu kez sahnede farklı bir tablo çizen isim vardı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ patlamasının tesisatçılardan elektrikçilere, çelik işçilerinden inşaat emekçilerine kadar geniş bir alanda istihdamı artıracağını savundu.
Huang’ın bu sözleri, yapay zekâ ve robotların emeklilik kavramını anlamsızlaştıracağını söyleyen Elon Musk’ın çizdiği gelecekle açıkça çelişiyor. Musk, otomasyon sayesinde maliyetlerin düşeceğini ve bolluk çağının başlayacağını iddia ederken, Huang daha “ayakları yere basan” bir senaryoya işaret ediyor.
Huang, açıklamalarını World Economic Forum kapsamında BlackRock CEO’su Larry Fink ile yaptığı söyleşide dile getirdi. Davos’ta düzenlenen toplantıda Fink’in “Yapay zekâ ekonomiyi ve iş gücünü nasıl değiştirecek?” sorusu üzerine Huang, konuyu kendi deyimiyle “beş katmanlı bir pasta” üzerinden anlattı.
Bu pastanın en altında enerji, onun üstünde çipler, bulut hizmetleri, yapay zekâ modelleri ve en üstte uygulamalar yer alıyor. Huang’a göre asıl ekonomik sıçrama sağlık, üretim ve finans gibi sektörler yapay zekâyı yoğun biçimde kullanmaya başladığında yaşanacak. Ancak bunun için önce alt katmanların, yani fiziksel altyapının inşa edilmesi gerekiyor.
İşte tam bu noktada mavi yakalı iş gücü devreye giriyor.
Huang, çip fabrikaları, bilgisayar tesisleri ve “yapay zekâ fabrikaları”nı kuracak insanların büyük kazançlar elde edebileceğini söyledi. Ona göre bu dev yatırım dalgası, insanlık tarihinin gördüğü en büyük altyapı hamlesi ve şimdiden yüz milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşmış durumda.
“Burada altı haneli maaşlardan söz ediyoruz,” diyen Huang, iyi bir gelir elde etmek için bilgisayar bilimleri alanında doktora yapmanın şart olmadığını özellikle vurguladı. Yani açıkçası, mesele kod yazmaktan çok, sistemi ayakta tutacak fiziksel dünyayı kurabilmekte.
Huang, yapay zekânın beyaz yakalı meslekleri hızla ortadan kaldıracağı yönündeki endişelere de mesafeli. Örnek olarak sık sık risk altında gösterilen radyoloji alanını verdi. Yapay zekânın görüntü analizinde güçlü olmasına rağmen, radyologları işsiz bırakmadığını; aksine onların daha verimli çalışmasını sağladığını, daha fazla hastaya bakabildiklerini ve bu sayede sektördeki radyolog sayısının arttığını söyledi.
Yani tablo, “yerine geçme”den çok “yanında çalışma” şeklinde ilerliyor.
Huang’a göre bu dönüşüm sadece gelişmiş ekonomilerle sınırlı değil. Gelişmekte olan ülkelerin de yapay zekâ altyapısını, tıpkı yol ve enerji yatırımları gibi temel bir ihtiyaç olarak görmesi gerektiğini savundu.
“Her ülke kendi yapay zekâsını geliştirmeli,” diyen Huang, dil ve kültürün bu alandaki en önemli doğal kaynaklar olduğuna dikkat çekti. Ulusal yapay zekâların, ülkelerin kendi ekosistemlerinin bir parçası haline gelmesi gerektiğini ifade etti.