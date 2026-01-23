ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

ARAMA ARTIK DAHA AKILLI

Güncellemenin bir diğer önemli odağı ise arama deneyimi. ChatGPT Atlas, yapılan sorgunun niteliğine göre ChatGPT ve Google arasında otomatik geçiş yapabilen yeni bir arama moduna kavuştu. Yani kullanıcı bir bilgi ararken sistem, hangi motorun daha uygun olduğuna kendisi karar veriyor.

Arama sonuçları arayüzü de yenilenmiş. Yeni dikey düzen sayesinde cevapların içindeki bağlantılar daha net şekilde öne çıkıyor. Bu da özellikle uzun cevaplarda kaybolmadan ilerlemeyi kolaylaştırıyor.