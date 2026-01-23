Menü Kapat
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

Ocak 23, 2026 11:22
1
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

Ocak 23, 2026 11:22

OpenAI’ın Mac kullanıcılarına özel yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas, ilk kapsamlı güncellemesiyle sekme yönetiminden aramaya kadar birçok alanda daha akıllı ve sade bir deneyim sunuyor.

2
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

OpenAI, yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas için ilk büyük güncellemeyi yayınladı. Güncellemenin öne çıkan başlıklarından biri sekme grupları oldu. Kullanıcılar artık açık sekmelerini gruplandırarak tarama oturumlarını daha kolay yönetebiliyor. Özellikle aynı anda birden fazla iş yapanlar için bu özellik ciddi bir rahatlık sağlıyor.

3
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

Bununla birlikte dikey sekmelerde kullanılan “mini mod”da yaşanan sorunlar da giderilmiş durumda. Sekmeler için sunulan sağ tık menüsü sadeleştirilirken, arayüzdeki görsel karmaşa da gözle görülür biçimde azaltılmış.

4
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

ARAMA ARTIK DAHA AKILLI

Güncellemenin bir diğer önemli odağı ise arama deneyimi. ChatGPT Atlas, yapılan sorgunun niteliğine göre ChatGPT ve Google arasında otomatik geçiş yapabilen yeni bir arama moduna kavuştu. Yani kullanıcı bir bilgi ararken sistem, hangi motorun daha uygun olduğuna kendisi karar veriyor.

Arama sonuçları arayüzü de yenilenmiş. Yeni dikey düzen sayesinde cevapların içindeki bağlantılar daha net şekilde öne çıkıyor. Bu da özellikle uzun cevaplarda kaybolmadan ilerlemeyi kolaylaştırıyor.

5
ChatGPT Atlas ilk büyük güncellemesini aldı

Güncelleme yalnızca büyük yeniliklerle sınırlı değil. Safari’den ChatGPT Atlas’a geçen kullanıcılar, kurulum sırasında iCloud parolaları uzantısını yüklemeleri için yönlendiriliyor. Adres çubuğu menüsü daha sade hale getirilmiş, uygulamada yaşanan bazı çökmeler giderilmiş.

Ayrıca çeviri desteği güncellenirken, web sayfalarında macOS’un klavye metin değiştirme özelliği de artık destekleniyor. Küçük gibi görünen bu dokunuşlar, günlük kullanımda farkını hissettiriyor.

