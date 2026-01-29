Ankara'da fırtına alarmı! Valilikten uyarı geldi

Ankara Valiliği yaptığı açıklama ile vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; rüzgarın, yarın Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, yükseklerde 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.