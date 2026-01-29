Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor: 2 gün boyunca etkili olacak

AKOM İstanbul için kar alarmı verdi. Paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda pazartesi ve salı günleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye düşeceği bildirildi. İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından AKOM da için uyarısında bulundu. Yayımlanan hava tahmin raporunda kentte hafta boyu sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi. Hafta sonuna kadar sağanak yağışın etkisini arttıracağını, hafta başında ise kar yağışının başlayacağı bildirildi.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor: 2 gün boyunca etkili olacak

2 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR

AKOM'un yayımladığı rapora göre; hafta başında İstanbul'a karla karışık geliyor. Salı günü de devam edecek olan kar yağışı çarşamba günü kenti terk edecek. Sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerilerken, çarşamba günü güneş açmasına rağmen termometreler sıfırı görecek.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor: 2 gün boyunca etkili olacak

BUGÜN YAĞMUR GEÇİŞLERİ OLACAK

Yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişleme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (30–65 km/s) esmesi beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15°C’ler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor: 2 gün boyunca etkili olacak
