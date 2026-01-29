AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor: 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından AKOM da İstanbul için kar uyarısında bulundu. Yayımlanan hava tahmin raporunda kentte hafta boyu sağanak ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi. Hafta sonuna kadar sağanak yağışın etkisini arttıracağını, hafta başında ise kar yağışının başlayacağı bildirildi.

2 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR

AKOM'un yayımladığı rapora göre; hafta başında İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor. Salı günü de devam edecek olan kar yağışı çarşamba günü kenti terk edecek. Sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerilerken, çarşamba günü güneş açmasına rağmen termometreler sıfırı görecek.

BUGÜN YAĞMUR GEÇİŞLERİ OLACAK

Yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişleme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (30–65 km/s) esmesi beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15°C’ler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.