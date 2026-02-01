Altında sert düşüş! Rüzgar tersine döndü: İşte 1 Şubat 2026 altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Haftaya rekor kırarak başlayan ancak kısa süre içinde sert düşüş yaşayan altındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yatırımcılar hafta sonu da piyasalardaki son durumu merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 1 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.848,73 dolar
Satış: 4.849,83 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.655,62 TL
Satış: 6.756,84 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 47.158 TL
Satış: 48.074 TL
TAM ALTIN
Alış: 46.510,69 TL
Satış: 47.536,40 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.652 TL
Satış: 24.129 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.826 TL
Satış: 12.064 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.786,60 TL
Satış: 6.788,96 TL