Park halindeki 6 araç ve 4 iş yerinin camlarını taşla kırdı: O anlar kamerada!

Hatay'da 22 Aralık tarihinde İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 6 araç ve 4 iş yeri B.F. isimli şahıs tarafından taşla kırılmıştı. An be an güvenlik kamerasına yansıyan akıl almaz görüntüler üzerine İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle araçlara ve iş yerlerine zarar verdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.