Altında akşam rekoru! Gram yeniden 'uçtu'

Altın fiyatları yılın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde rekor seviyeleri görmeye devam ediyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ

ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında artan gerilimle birlikte altının ons fiyatı 4.498 dolara kadar çıktı.

GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ

Buna bağlı olarak iç piyasada da rekor kırmaya devam eden altının gramı 6 bin 190 lira seviyesine kadar çıktı. Gram altın 6 bin 165 liradan, çeyrek altın 10 bin 120 liradan, yarım altın 20 bin 885 liradan, tam altın ise 40 bin 385 liradan satılıyor.



