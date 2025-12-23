Menü Kapat
 Ümit Buget

Altında akşam rekoru! Gram yeniden 'uçtu'

Altının ons fiyatı 4.498 dolar seviyesine çıktı. Ons altının yükselişiyle iç piyasada gram altın 6 bin 190 lira seviyesine yükseldi.

23.12.2025
23.12.2025
yılın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde rekor seviyeleri görmeye devam ediyor.

Altında akşam rekoru! Gram yeniden 'uçtu'

ONS ALTINDA

ABD'de indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında artan gerilimle birlikte altının ons fiyatı 4.498 dolara kadar çıktı.

Altında akşam rekoru! Gram yeniden 'uçtu'

GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ

Buna bağlı olarak iç piyasada da rekor kırmaya devam eden altının gramı 6 bin 190 lira seviyesine kadar çıktı. Gram altın 6 bin 165 liradan, çeyrek altın 10 bin 120 liradan, yarım altın 20 bin 885 liradan, tam altın ise 40 bin 385 liradan satılıyor.

