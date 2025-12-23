Asgari ücret toplantı açıklamaları (CANLI) - Asgari ücret 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? Son dakika asgari ücret zammı

2026 Asgari ücret zammı belli oluyor. Asgari ücrette üçüncü toplantının ardından zam oranının açıklanması bekleniyor. Asgari ücret maratonu, 12 Aralık’ta yapılan ilk toplantıyla başlarken ikinci toplantı ise 18 Aralık’ta gerçekleştirildi. İkinci toplantıda ekonomik veriler, işçi ve işveren tarafının beklentileri dinlendi. İşveren tarafını temsil eden Türk-İş ilk iki toplantıya katılmadı. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücretleri, kıdem tazminatı tabanı, doğum-askerlik borçlanması gibi ödemeler değişecek. Yeni asgari ücret, mevzuata göre yıl sonuna kadar belirlenmek zorunda. Zamlı asgari ücret ödemeleri ise Ocak ayından itibaren başlayacak. Peki Ocak 2026 Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret toplantısı bitti mi? İşte, Asgari ücret canlı son dakika açıklamaları…

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı saat 18.00’da başladı ve tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkahn asgari ücret 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu. Asgari ücret zammı yüzde 27 oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET OCAK’TA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret toplantısının yaklaşık iki saat sürmesi beklenirken yeni asgari ücretin toplantı sonrası belli olması bekleniyor. Asgari ücret mevcut olarak brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak ödenirken kesinti olduğunda net olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor. 2025 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş oldu.

Asgari ücret %15 zamlanması durumunda 25 bin 420 lira, %20 zamlanması durumunda 26 bin 525 lira, %25 zam durumunda ise 27 bin 630 lira olacak. Asgari ücrete % 30 zam yapılması durumunda ise 28 bin 735 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

İşsizlik maaşı

GSS primi

BES (Bireysel emeklilik) kesintisi

Stajyer ücreti

Doğum ve askerlik borçlanması

Kıdem tazminatı tabanı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Asgari ücret zammını milyonlarca çalışan beklerken Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi zammı da Ocak ayında belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu 5 Ocak tarihinde açıklayacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam enflasyon yüzde 11.21 oldu.

Memur ve memur emeklileri enflasyonun yanı sıra toplu sözleşmeye göre artış alacak. yüzde 5,91 enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklileri için zam oranı Kasım’da açıklanan verilere göre şimdiden yüzde 17,56 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 5 aylık verilere göre %11,20 artış yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranların belli olacak.