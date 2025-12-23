Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, son haftalardaki özel performanslarıyla dikkat çekti. Halihazırda Başakşehir yeni bir seri yakalarken, ayrıca Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle Eldor Shomurodov da başrole yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:37

Çağdaş Atan sonrasında Başakşehir'in yeni hocası olan Nuri Şahin, ilk haftalarda inişli çıkışlı performanslar göstermişti. An itibarıyla ise Eldor Shomurodov'u oyunun merkezine alan Nuri Şahin, hem yetenekli golcünün hem de takımın ivme kazanmasını sağladı.

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN DOKUNUŞU: GOLLER VE PUANLAR

Başakşehir geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 5-1 ile geçerken, Nuri Şahin'in takımdaki etkisi ve Eldor Shomurodov'un yükselen performansı da dikkatleri çekti! Esasen ise Nuri Şahin ile birlikte takımın oyundaki kontrolü artarken, Eldor Shomurodov da Süper Lig'de 17 maça çıktı ve 12 gol ile 3 asistlik çok özel bir katkı sağladı. İlave olarak da Özbek golcü, lig arasına gol kralı olarak girdi.

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!

NURİ ŞAHİN'DEN ELDOR SHOMURODOV'A ÖVGÜ

Gaziantep FK maçının ardından 30 yaşındaki forvetten övgüyle bahseden Nuri Şahin, "Biz gelmeden önce Shomurodov daha çok kanatta kullanılmış. Biz geldiğimizden beri ise daha çok merkezde oynatıyoruz. Farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke'den farklı bir 9 numara. Oyun zekası çok yüksek. Biz onu merkeze çektik ve daha fazla özgürlük verdik. Bizi çok rahatlatıyor. Çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!

BAŞAKŞEHİR LİG ARASINA GÜÇLÜ GİRDİ

Nuri Şahin ile ilk yarıyı 7. sırada bitiren Başakşehir, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hesapları: Transferde farklı senaryo!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR ELDOR SHOMURODOV'U NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
İstanbul ekibi, deneyimli hücumcuyu Roma'dan kiralamıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.