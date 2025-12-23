Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!

Çağdaş Atan sonrasında Başakşehir'in yeni hocası olan Nuri Şahin, ilk haftalarda inişli çıkışlı performanslar göstermişti. An itibarıyla ise Eldor Shomurodov'u oyunun merkezine alan Nuri Şahin, hem yetenekli golcünün hem de takımın ivme kazanmasını sağladı.

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN DOKUNUŞU: GOLLER VE PUANLAR

Başakşehir geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 5-1 ile geçerken, Nuri Şahin'in takımdaki etkisi ve Eldor Shomurodov'un yükselen performansı da dikkatleri çekti! Esasen ise Nuri Şahin ile birlikte takımın oyundaki kontrolü artarken, Eldor Shomurodov da Süper Lig'de 17 maça çıktı ve 12 gol ile 3 asistlik çok özel bir katkı sağladı. İlave olarak da Özbek golcü, lig arasına gol kralı olarak girdi.

NURİ ŞAHİN'DEN ELDOR SHOMURODOV'A ÖVGÜ

Gaziantep FK maçının ardından 30 yaşındaki forvetten övgüyle bahseden Nuri Şahin, "Biz gelmeden önce Shomurodov daha çok kanatta kullanılmış. Biz geldiğimizden beri ise daha çok merkezde oynatıyoruz. Farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke'den farklı bir 9 numara. Oyun zekası çok yüksek. Biz onu merkeze çektik ve daha fazla özgürlük verdik. Bizi çok rahatlatıyor. Çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR LİG ARASINA GÜÇLÜ GİRDİ

Nuri Şahin ile ilk yarıyı 7. sırada bitiren Başakşehir, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.