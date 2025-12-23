Dul ve yetim maaş zammı Ocak 2026: Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak ayına kısa bir zaman kala sosyal ödemelerde hesaplamalar başladı. Memur ve emekli maaşlarına gelecek zamla birlikte birçok kalem ödeme de yükselecek. Dul ve yetim maaşları, emekli maaşlarına gelecek artışla birlikte zamlanacak. Memur zammıyla bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı değişecek. İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem tazminatı hesaplamaları ise asgari ücrete göre yapılacak. 2026 yılı için zamlı dul ve yetim maaşı hesaplamaları yapıldı. Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar…

DUL VE YETİM MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Dul ve yetim maaşında vefat eden sigortalının iki bekar çocuğu olması durumunda ölüm aylığı yüzde 25 oranında ödeniyor. Sigortalının eşine ise yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. Sigortalının çocuğu olmaması durumunda eşine maaşının yüzde 75’i bağlanıyor.

TÜİK, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Geride kalan 5 aya göre emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %11,21 oldu. Merkez Bankası yıl sonu beklentisine göre enflasyonun Aralık ayında %1-1.5 seviyesinde olması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın tahminine göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 12.5 seviyesinde olacak. Bu oranda dul ve yetim maaşlarında artış yapılacak. Kesin zam oranı 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamıyla belli olacak.

2026 DUL VE YETİM MAAŞI ZAM HESAPLAMASI YAPILDI

Ortalama 10 bin lira dul ve yetim maaşı alan beklentiye göre yapılan hesaplamada 2026 yılından itibaren ödemesi 1.250 lira artacak ve 11 bin 250 TL’ye yükselecek. Ortalama 12 bin lira dul maaşı alana ise yüzde 12,5 zam yapılması durumunda maaşı 1.500 lira artacak ve 13 bin 500 TL’ye yükselecek. Dul ve yetim maaşı 14 bin lira olanların ödemeleri ise 1.750 TL artacak ve 15.750 TL’ye ulaşacak.

5 OCAK’TA ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

2025 yılının sonuna doğru enflasyonda yaşanan düşüş devam ediyor. Temmuz ayında 2.06, Ağustos ayında 2.04, Eylül’de 2,23 ve Ekim ayında 2,55 olan enflasyon Kasım ayında ise yüzde 0,87’ye geriledi. Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak.