Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacağı gündemde

Zamlı asgari ücretin ne zaman yatacağı yeni rakamın belli olmasının ardından gündeme geldi. Türkiye'de 7 milyon çalışanı doğrudan, dolaylı olarak da toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zam oranı belli oldu. 2026 yılında net asgari ücret tutarı 28 bin 72 lira olarak açıklandı. 2026 asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler ödeme tarihine çevrildi. Vatandaşlar tarafından zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacağı gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:47

Zamlı asgari zammının ne zaman uygulanacağı belli oldu. Tespit Komisyonu bugün (23 Aralık ) 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplanının gerçekleşmesinin ardından yılında uygulanacak olan asgari ücret oranı belli oldu. 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak asgari ücrete yüzde 27 zam yapılacak. Zamla birlikte 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 72 lira olacak. 2026 asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından vatandaşların gündeminde zamlı asgari ücret ne zaman yatacağı yer alıyor.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacağı gündemde

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2026?

Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zamlı asgari ücret, ödeme sistemine bağlı olarak farklı tarihlerde çalışanların hesaplarına yatırılacak. Şubat ayının başında Ocak ayı maaşını alanlar, zamlı asgari ücreti bu dönemde alacak. Ay başında maaş alanlar ise yeni zamlı asgari ücreti 1 Ocak tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacağı gündemde

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Asgari ücret zammı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren doğrudan asgari ücret ile çalışan 7 milyon vatandaşın hesaplarına 28 bin 72 lira yatırılacak.

ETİKETLER
#zam
#asgari ücret
#2025
#2026
#Ekonomik Zam
#Nebahis
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.