Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2026 asgari ücret zammı ne zaman uygulanacağı gündemde

Zamlı asgari zammının ne zaman uygulanacağı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün (23 Aralık 2025) 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplanının gerçekleşmesinin ardından 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zam oranı belli oldu. 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak asgari ücrete yüzde 27 zam yapılacak. Zamla birlikte 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 72 lira olacak. 2026 asgari ücret rakamının açıklanmasının ardından vatandaşların gündeminde zamlı asgari ücret ne zaman yatacağı yer alıyor.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2026?

Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zamlı asgari ücret, ödeme sistemine bağlı olarak farklı tarihlerde çalışanların hesaplarına yatırılacak. Şubat ayının başında Ocak ayı maaşını alanlar, zamlı asgari ücreti bu dönemde alacak. Ay başında maaş alanlar ise yeni zamlı asgari ücreti 1 Ocak tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Asgari ücret zammı 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren doğrudan asgari ücret ile çalışan 7 milyon vatandaşın hesaplarına 28 bin 72 lira yatırılacak.