12°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Formula 1 2026 sezonu ne zaman başlıyor belli oldu mu?

Formula 1, 2026 sezonu takvimini açıkladı. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının yarış tarihleri ve pistlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı ifade edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:48

ve FIA, 2026 takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Avustralya Grand Prix'siyle başlayıp Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek olan F1 yarışları, yıl boyunca dünyanın yedi kıtasından beşini ziyaret edecek.

2026 FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de tamamlanacak.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında düzenlenmesine karar verildi.

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

F1 takvimi ve yapılacağı şehirler şu şekilde:

  • 6-8 Mart Avustralya Melbourne
  • 13-15 Mart Çin Şanghay
  • 27-29 Mart Japonya Suzuka
  • 10-12 Nisan Bahreyn Sakhir
  • 17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde
  • 1-3 Mayıs ABD Miami
  • 22-24 Mayıs Kanada Montreal
  • 5-7 Haziran Monako Monako
  • 12-14 Haziran İspanya Barselona
  • 26-28 Haziran Avusturya Spielberg
  • 3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
  • 17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps
  • 24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte
  • 21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort
  • 4-6 Eylül İtalya Monza
  • 11-13 Eylül İspanya Madrid
  • 25-27 Eylül Azerbaycan Bakü
  • 9-11 Ekim Singapur Singapur
  • 23-25 Ekim ABD Austin
  • 30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City
  • 6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo
  • 19-21 Kasım ABD Las Vegas
  • 27-29 Kasım Katar Lusail
  • 4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina
