Formula 1 2026 sezonu ne zaman başlıyor belli oldu mu?

Formula 1 ve FIA, 2026 F1 Dünya Şampiyonası takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Avustralya Grand Prix'siyle başlayıp Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek olan F1 yarışları, yıl boyunca dünyanın yedi kıtasından beşini ziyaret edecek.

2026 FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de tamamlanacak.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında düzenlenmesine karar verildi.

Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

F1 takvimi ve yapılacağı şehirler şu şekilde:

6-8 Mart Avustralya Melbourne

13-15 Mart Çin Şanghay

27-29 Mart Japonya Suzuka

10-12 Nisan Bahreyn Sakhir

17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde

1-3 Mayıs ABD Miami

22-24 Mayıs Kanada Montreal

5-7 Haziran Monako Monako

12-14 Haziran İspanya Barselona

26-28 Haziran Avusturya Spielberg

3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps

24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte

21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort

4-6 Eylül İtalya Monza

11-13 Eylül İspanya Madrid

25-27 Eylül Azerbaycan Bakü

9-11 Ekim Singapur Singapur