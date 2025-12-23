Formula 1 2026 sezonu ne zaman başlıyor belli oldu mu?

Kategoriler
Formula 1 ve FIA, 2026 F1 Dünya Şampiyonası takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Avustralya Grand Prix'siyle başlayıp Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek olan F1 yarışları, yıl boyunca dünyanın yedi kıtasından beşini ziyaret edecek.
FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de tamamlanacak.
Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında düzenlenmesine karar verildi.
Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.
F1 takvimi ve yapılacağı şehirler şu şekilde: