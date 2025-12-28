Polisler feci kazayı kıl payı atlattı! Son süratle geldi, çarptığı ekip aracını metrelerce fırlattı

İzmir’in Çeşme ilçesinde akşam devriyesinde olan polis ekipleri, kazadan kıl payı kurtuldu. Süratli olduğu ileri sürülen bir otomobil, yol kenarında park halindeki polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı bir kafeteryaya kaldı. O sırada araç dışında bulunan iki polis memuru gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.