Yaşam
Malatya, Van okullar tatil mi? Yarın 29 Aralık Pazartesi kar yağışı devam edecek

Malatya, Van yarın okullar tatil mi sorusu iki ilde de kar yağışının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini yitirecek olsa da 29 Aralık Pazartesi gece 03.00'ten itibaren tekrar başlayacak. Malatya'da ise kar yağışı bu akşam saat 21.00'den itibaren gerçekleşecek. Kar yağışlarının başlamasının ardından ise vatandaşlar tarafından Malatya, Van okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. İki ilde de ilkokul, ortaokul ve liselerde 29 Aralık Pazartesi ders durumu için öğrenciler ve velilerin gözler, valiliklerden gelecek karara çevrildi.

Malatya, Van yarın okullar tatil mi sorusu Zonguldak'ta okulların tatil edilmesinin ardından gündem oldu. Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde itibaren Van'da da etkili olduğu. Malatya'da ise akşam saatlerinden itibaren etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle ilkoku, ortoakul ve liselerin durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından 29 Aralık Pazartesi Malatya, Van'da okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından yarın (29 Aralık 2025 Pazartesi) okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime il genelinde devam edilecek.

İlerleyen saatlerde Van Valiliği yetkilileri tarafından yapılacak olan incelemelerle birlikte gerekli görüldüğü taktirde okulların tatil edilme durumu bulunuyor. Van Valiliği tarafındna konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Malatya genelinde yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime devam edilecek.

Malatya Valiliği veya Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Van'da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmediği taktirde okullarda eğitim, öğretime devam edilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre Van'da 28 Aralık 2025 Pazar gününü 29 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00 itibarıyla kar yağışı başlayacak. Hava sıcaklığının -12 dereceye kadar düşeceği, hissedilen sıcaklığın ise gece saatlerinde -19 olacağı duyuruldu. Kar yağışı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 24.00'a etkisini artırarak il genelinde devam edecek. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 29 Aralık Van hava durumu raporu şöyle:

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Malatya'da kar yağışı bugün saat 21.00'de başlayacak. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle Malatya'da okulların tatil olacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde Malatya genelinde eğtime devam edilecek. MGM tarafından Malatya için paylaşılan hava durumu raporu ise şöyle:

