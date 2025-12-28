Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

Dört mevsim yaşanan Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yılda aynı anda bazı vatandaşlar denize girerken bazı vatandaşlar kış turizminin önemli noktalarında karın tadını çıkardı. Ortaya çıkan renkli görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

2025'in son günlerinde Türkiye'de hava sıcaklıkları yurt genelinde düşerken Antalya'da vatandaşlar denize girdi. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 9 olarak ölçülürken deniz sıcaklığının 20 derece olduğunu gören vatandaşlar Antalya'nın dünyaca ünlü plajlarında sıcak denizin tadını çıkardı. Yurdun bir tarafında deniz keyfi yapılırken bir tarafında ise kış turizmin önemli noktalarında karın tadını doyasıya çıkardı. 4 mevsimin aynı anda yaşandığı Türkiye'de kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 25 SANTİMETRE OLDU

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşına sayılı günler kala yağan kar yağışı, tesis çalışanları kadar tatilciler ve günübirlikçilerin de yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı zirvede, günübirlik gelenler, doyasıya eğlendi.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

Kayak merkezlerinin arasında önemli bir yere sahip olan Uludağ'da, cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, herkesin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 25 santimetreye yükseldiği Uludağ'da hava sıcaklığı ise gece eksi 8 derece, gündüz ise 1 derece olarak ölçüldü. Günübirlik Uludağ'a gelenler bol bol fotoğraf çekinirken, sezona hızlı girenler ise eğitmenler eşliğinde kayak öğrenmeye çalıştı. Kiralık kızaklarla doyasıya eğlenen vatandaşlar, düşe kalka karın keyfini çıkardı. Bir kadının yüzü koyun yere kapaklandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!


Kar yağışının yılbaşı haftasında da yağması beklenirken, kar kalınlığının ise 1 metreye kadar çıkması bekleniyor. Jandarma ekiplerinin kuş uçurtmadığı zirvede, siyah jandarma köpeğinin ise beyaza bürünmüş hali herkes tarafından tebessümle karşılandı.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

VATANDAŞLAR ERCİYES'E AKIN ETTİ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes'te hafta sonu pistler kayak severlerle doldu.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu binlerce turist ağırladı. Yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluştururken, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ BULDU

Öte yandan iki gündür devam eden kar yağışıyla pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

ANTALYA'DA VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ

Antalya'da yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini çıkardı. Dün itibariyle kentte etkisini göstermeye başlayan soğuk havaya hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 9 derece dolaylarında seyrettiği turizmin başkenti Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

SAKLIKENT'TE KAR YAĞDI

Konyaaltı Sahili'nden 1 saat mesafedeki Saklıkent ve Antalya'nın batısında yer alan Konya'ya bağlanan Alacabel'de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Aralık ayında güneyde denize girdiler kuzeyde kayak yaptılar!

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNE YOĞUN İLGİ

Dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta görülen eşsiz kristal kar yapısı ve sarıçam ormanları arasındaki güvenli pistleriyle ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, Aralık ayının son hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Son yağan kar ile birlikte pistlerinde 80 santimetre kar bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi yerli ve yabancı kayak severleri ağırlıyor. 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde vatandaşlar bir taraftan kayak kayarken, diğer yandan da güneşli havanın tadını çıkarıyor.

