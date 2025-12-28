Uçak seferleri iptal oldu! 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 70, Başkale’de 12, Çaldıran’da 48, Çatak’ta 100, Edremit’te 11, Gürpınar’da 126, İpekyolu’nda 20, Muradiye’de 24, Saray’da 3 ve Tuşba ilçesinde 33 olmak üzere toplam 569 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ederken, sabah saatlerinde yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI GELDİ

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, "Van’da havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Hakkari'de yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir" denildi.