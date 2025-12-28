Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama

Kategoriler
Türkiye kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun büyük bölümünü şiddetli kar yağışlarının ardından beyaza büründü. Bu günlerde iç ve doğu kesimlerde etkili olan kar yağışı, önümüzdeki günlerde Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm bölgelere yayılacak.
Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu... MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda yılbaşı günü İstanbul'da da kar yağışı görüleceği bildirildi.
Hava sıcaklığının 0'a yaklaştığı İstanbul'da mevsimin ilk karının bu hafta içi yağması bekleniyor. MGM'nin verilerine göre; İstanbul'a yılın ilk karı perşembe günü düşecek. Ancak kar yağışının kıyı kesimlerinde değil yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.
MGM'nin ardından AKOM da yeni hafta için hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin aksine AKOM'a göre, kar yağışı İstanbul'u yine es geçecek. İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak.
AKOM'dan yaplan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle, önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30–60 km/sa) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
