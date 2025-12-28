Menü Kapat
Hava Durumu
Gündem
Editor
 Baran Aksoy

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Neredeyse tüm yurdun beyaz örtüyle kaplanmasının ardından megakentte yaşayan vatandaşlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. MGM İstabul'a beklenen kar yağışı için perşembe gününü işaret ederken AKOM'dan yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama
Baran Aksoy
28.12.2025
09:42
28.12.2025
10:03

Türkiye kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun büyük bölümünü şiddetli kar yağışlarının ardından beyaza büründü. Bu günlerde iç ve doğu kesimlerde etkili olan kar yağışı, önümüzdeki günlerde Ege ve batı Akdeniz dışında neredeyse tüm bölgelere yayılacak.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu... MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda yılbaşı günü İstanbul'da da kar yağışı görüleceği bildirildi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Hava sıcaklığının 0'a yaklaştığı İstanbul'da mevsimin ilk karının bu hafta içi yağması bekleniyor. MGM'nin verilerine göre; İstanbul'a yılın ilk karı perşembe günü düşecek. Ancak kar yağışının kıyı kesimlerinde değil yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama

AKOM: KAR İSTANBUL'U ES GEÇECEK

MGM'nin ardından AKOM da yeni hafta için hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin aksine AKOM'a göre, kar yağışı İstanbul'u yine es geçecek. İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak.

https://x.com/ibbAkom/status/2005158020435923455

RÜZGARIN HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

AKOM'dan yaplan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle, önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30–60 km/sa) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! AKOM'dan yeni açıklama

BİR HAFTALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

29.12.2025 – PAZARTESİ

  • Min: 2°C – Max: 7°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

30.12.2025 – SALI

  • Min: 5°C – Max: 12°C
  • Yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 10 – 20 kg arası

31.12.2025 – ÇARŞAMBA

  • Min: 0°C – Max: 5°C
  • Çok bulutlu, sabah yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3 – 7 kg arası

01.01.2025 – PERŞEMBE

  • Min: -1°C – Max: 5°C
  • Çok bulutlu, yerel yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 1 – 5 kg arası

02.01.2025 – CUMA

  • Min: 3°C – Max: 8°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor

03.01.2025 – CUMARTESİ

  • Min: 6°C – Max: 14°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış Miktarı: Yağış beklenmiyor
#Gündem
