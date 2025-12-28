Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre; pazar günü Türkiye dondurucu soğukların etkisi altında olacak. İzlanda ve Rusya üzerinden gelen kutup soğuklarıyla birlikte yurdun büyük kısmı karla kaplandı. 3 ilde turuncu, 7 ilde sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, don ve buzlanma olaylarına karşı da uyarı yaptı. Sıcaklıklar ise kar yağışıyla birlikte eksi derecelerde hissedilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 09:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

Yağışların Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması beklenirken; kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

10 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji; Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kod, Hakkari, Şırnak ve Van için ise turuncu kod yayınlayarak şiddetli kar yağışına karşı uyardı.

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

KAR KALINLIĞI 20 CM'Yİ AŞACAK

Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

DON VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

28 ARALIK 2025 PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu

KARS °C, -7°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, -1°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Kutup soğukları donduracak! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Daha fazla kar geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batman ve Mardin hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beklenen kar yağışı geliyor, 20 santimi aşacak! Meteoroloji tek tek illeri saydı, bakanlık uyardı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.