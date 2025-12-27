Beklenen kar yağışı geliyor, 20 santimi aşacak! Meteoroloji tek tek illeri saydı, bakanlık uyardı

Türkiye aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken dondurucu kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başladı. İçişleri Bakanlığı pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen haritayı paylaşarak illeri tek tek uyardı. Yurt genelinde sıcaklıklar pazar günü gittikçe düşmesi beklenirken 23 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, kar yağışı beklenen iller için "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.

İŞTE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritalarına göre 28 Aralık 2025 Pazar günü kar yağışı beklenen iller tek tek şu şekilde açıklandı;

-Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

- Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

- Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

BOLU'DA YOĞUN KAR BAŞLADI

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.