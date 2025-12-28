1 milyon 220 bin metrekarelik arazi imara açıldı iddiası! Yetkililer harekete geçti, incelemeye başlatıldı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yaklaşık 1 milyon 220 bin metrekarelik otlak mera alanına imar planı uygulandığı iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti. İddiaların ardından ilgili bakanlıklarca görevlendirilen müfettişlerin konuya ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. İmar planı uygulamasının yapıldığı öne sürülen bölgede çok sayıda çam ağacının kesildiği ve iş makinelerinin faaliyet gösterdiği gözlemlendi.

Mera vasfındaki söz konusu arazinin hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik ardışık plan değişiklikleri yapıldığı da iddialar arasında. Alanın önce yeşil alan ve sosyal donatı olarak planlandığı, daha sonra kamu hizmet alanına dönüştürüldüğü, son aşamada ise konut ya da ticaret alanı olarak imar planına dahil edildiği öne sürüldü.

Doğanın korunması ve çam ağaçlarının kesilmemesi çağrısında bulunarak, hayvancılığın sürdürülmesinin hem ülke ekonomisi hem de kırsal yaşam açısından önem taşıdığını vurgulayan İsa Mermer isimli vatandaş, "Ben hayvancılığı çok seviyorum fakat şartlar el vermiyor, bizi zorluyor. Meralarımızın parsel parsel satıldığı söyleniyor ve bunu gerçekten de görüyoruz. Her taraf kazılıyor, bir şeyler yapılıyor. Güzelim çamlarımızın yarısı kesildi maalesef. 40 senede yetişen çamları 4 günde söktüler, sökülmeye de devam edileceği söyleniyor" dedi.

"KANUNA KARŞI HİLE NİTELİĞİNDEDİR"

Mera arazileri üzerinde yapılan imar planı uygulamalarının hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Süleyman Teryaki, mera alanlarıyla ilgili mevzuatın son derece açık ve bağlayıcı hükümler içerdiğine dikkat çekti. Teryaki, meraların devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğunu belirterek, bu alanların özel mülkiyete konu edilemeyeceğini ifade etti. Bir alan mera vasfını koruduğu sürece, üzerinden doğrudan imar planı uygulanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Teryaki, mera niteliği devam ederken imar geçirilmesinin kanuna karşı hile niteliği taşıdığını dile getirerek, "Mera arazisi üzerine imar planı uygulaması yapılması durumunda, yaptırımlar oldukça ağırdır. Eğer mera komisyonunda tahsis amacı değişikliği kararı çıkmadan bir belediye söz konusu alanı imara açarsa, bu işlem hukuken sakattır. Böyle bir durumda idare mahkemelerinde dava açıldığında, mahkeme yapılan imar planını kamu yararına ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal eder. Bu durumda yapılan tüm parselasyon işlemleri ve verilen ruhsatlar geçersiz hale gelir. Hukuk, meraların gasp edilmesine izin vermez; işlemi kökten yok sayar" şeklinde konuştu.

Mera arazileri üzerinde yapılaşmanın kesinlikle mümkün olmadığını dile getiren Teryaki, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun meraları çok sıkı şekilde koruma altına aldığını aktardı. Meraların hayvanların otlatılması amacıyla ayrıldığını, betonlaşma için kullanılamayacağını belirten Teryaki, mera alanları üzerine ev, otel ya da fabrika gibi yapıların yapılamayacağını söyledi.

"1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANIRLAR"

Kural ihlalleri halinde uygulanacak cezaların kesin ve affı bulunmadığını belirteren Teryaki, "Burada düşünmemiz gereken hususlardan biri de kural ihlalleri halinde uygulanacak yaptırımlardır. Bu yaptırımlar son derece ağırdır ve kesinlikle affı yoktur. Birincisi yıkımdır. Mülki amir olan valilik ya da kaymakamlık, mera üzerindeki yapıyı derhal yıktırır. İkincisi para cezasıdır. İlgililere ağır idari para cezası uygulanır. Üçüncüsü ve en önemlisi ise hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca, 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırlar. Son olarak masraf tazmini yapılır. Yıkım masrafları ve meranın eski haline getirilmesi bedeli, yapıyı yapan kişilerden tahsil edilir" ifadelerini kullandı.