Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En az değer kaybeden ikinci al araçlar listesi yenilendi! Alırken de satarken de kazandıran otomobiller belli oldu

Aralık 28, 2025 15:20
1
En az değer kaybeden ikinci el araçlar

En az değer kaybeden ikinci el araçlar listesi hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle Türkiye’de otomobiller pek çok kişi için halâ yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda aracın zaman içinde kaybedeceği değer, satın alımlarda önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor. Quartz verilerine göre de 2025 yılında en az değer kaybeden araçlar belli oldu. Listenin zirvesinde SUV otomobil yer alırken, listede elektrikli araçların çokluğu da dikkat çekti…

2
ikinci el otomobil

2025 yılı sona ererken otomobil dünyasında da hareketli anlar yaşanıyor. Distribütörler hayata geçirdikleri kampanyalar ile sıfır araçları ellerinden çıkarmayı planlarken, ikinci el otomobil pazarları da yoğun günler yaşıyor. Diğer yandan kamuoyu ile paylaşılan verilerle en az değer kaybeden ikinci el araçlar otomobil almayı ve satmayı planlayanlar için önemli bir rehber oldu.

3
pazarlık

Quartz verilerine göre hazırlanan listede Toyota’dan BMW’ye Kia’dan Hyundai’ye kadar farklı otomobil markaları yer alırken, günden güne kullanımı artan elektrikli araçların listede önemli bir yer kaplaması önümüzdeki yıllarda da eğilimin bu yönde olacağına dair işaretler verdi. İşte 2025 yılında en az değer kaybeden ikinci el araçlar listesi…

4
Chevrolet Blazer EV

EN AZ DEĞER KAYBEDEN İKİNCİ AL ARAÇLAR

Chevrolet Blazer EV – Yüzde 21,22

5
Chevrolet Equinox EV

Chevrolet Equinox EV – Yüzde 19,37

6
Chevrolet Silverado EV

Chevrolet Silverado EV – Yüzde 18,74

7
Toyota Corolla

Toyota Corolla – Yüzde 18,16

8
Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox – Yüzde 17,80

9
Kia Sportage

Kia Sportage – Yüzde 16,02

10
Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric – Yüzde 14,43

11
BMW 3 Serisi

BMW 3 Serisi – Yüzde 14,11

12
Chevrolet Silverado

Chevrolet Silverado – Yüzde 13,31

13
Toyota RAV4

Toyota RAV4 – Yüzde 9,55

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.