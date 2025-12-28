En az değer kaybeden ikinci al araçlar listesi yenilendi! Alırken de satarken de kazandıran otomobiller belli oldu

Kategoriler
En az değer kaybeden ikinci el araçlar listesi hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle Türkiye’de otomobiller pek çok kişi için halâ yatırım aracı olarak görülüyor. Bu kapsamda aracın zaman içinde kaybedeceği değer, satın alımlarda önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor. Quartz verilerine göre de 2025 yılında en az değer kaybeden araçlar belli oldu. Listenin zirvesinde SUV otomobil yer alırken, listede elektrikli araçların çokluğu da dikkat çekti…
2025 yılı sona ererken otomobil dünyasında da hareketli anlar yaşanıyor. Distribütörler hayata geçirdikleri kampanyalar ile sıfır araçları ellerinden çıkarmayı planlarken, ikinci el otomobil pazarları da yoğun günler yaşıyor. Diğer yandan kamuoyu ile paylaşılan verilerle en az değer kaybeden ikinci el araçlar otomobil almayı ve satmayı planlayanlar için önemli bir rehber oldu.
Quartz verilerine göre hazırlanan listede Toyota’dan BMW’ye Kia’dan Hyundai’ye kadar farklı otomobil markaları yer alırken, günden güne kullanımı artan elektrikli araçların listede önemli bir yer kaplaması önümüzdeki yıllarda da eğilimin bu yönde olacağına dair işaretler verdi. İşte 2025 yılında en az değer kaybeden ikinci el araçlar listesi…
EN AZ DEĞER KAYBEDEN İKİNCİ AL ARAÇLAR
Chevrolet Blazer EV – Yüzde 21,22
Chevrolet Equinox EV – Yüzde 19,37
Chevrolet Silverado EV – Yüzde 18,74
Toyota Corolla – Yüzde 18,16
Chevrolet Equinox – Yüzde 17,80
Kia Sportage – Yüzde 16,02
Hyundai Kona Electric – Yüzde 14,43
BMW 3 Serisi – Yüzde 14,11
Chevrolet Silverado – Yüzde 13,31
Toyota RAV4 – Yüzde 9,55