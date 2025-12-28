Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Zonguldak Valiliği son dakika açıklaması

Zonguldak'ta okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 28 Aralık 2025 Pazar gününü 29 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren Zonguldak'ta yoğun kar yağışı görülecek. Sabah saat 09.00'a kadar devam edecek olan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Akşam saatlerinde ise tekrardan kar yağışı kuvvetini artıracak.

MGM tarafından paylaşılan raporun ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklamalarının ardından Zongultak'ta yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada il genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, özel araçla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini belirtti.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Zonguldak'ta yarın (29 Aralık 2025 Pazartesi) ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verildi. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, Sevgili öğrenciler,

İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

ZONGULDAK YARIN OKUL VAR MI?

Zonguldak'ta yarın okullar tatil edildi. İl genelinde 1 gün süreyle eğitim öğretime kar yağışı ve fırtına nedeniyle ara verilecek. MGM tarafından Zonguldak için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: