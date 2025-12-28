Menü Kapat
Netanyahu'nun sırlarının bekçisinin telefonu hacklendi: Gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar

İranlı hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın cep telefonunu hackledi. Grup, ''Her şey elimizde'' diyerek şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklara dair bilgileri ele geçirdiğini öne sürdü.

Netanyahu'nun sırlarının bekçisinin telefonu hacklendi: Gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar
İranlı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın cep telefonunu hacklediğine dair paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda "Bibi Gate" olarak isimlendirilen siber saldırıyla Braverman'ın telefon rehberinin 110 sayfasının ele geçirildiği ifade edildi.

GİZLİ ANLAŞMALAR, UTANÇ VERİCİ AHLAKİ, MALİ KAÇAMAKLAR...

Netanyahu'nun güvenlik ekibindeki kişilerin bilgilerine de ulaşıldığı öne sürülen paylaşımda, "Her şey elimizde. Şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, şantaj, rüşvetler. Yıllarca, Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ama biz her seferinde odadaydık." ifadeleri kullanıldı.

NETANYAHU'NUN SIRLARININ BEKÇİSİ BRAVERMAN

Netanyahu'nun perde arkasındaki sırlarının bekçisi olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Braverman'ın, kabineye ait mesajların ve gizli dosyaların merkezinde yer aldığı biliniyor.

ESKİ BAŞBAKAN BENNETT'İN DE HACKLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İran bağlantılı hacker grubu Hanzala, geçtiğimiz günlerde eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in telefonunu hacklediğini duyurmuştu. Bennett, telefonunun hacklendiği iddiasını reddederken, siber korsanların Telegram hesabına sızdığını doğrulamıştı.

Eski Başbakan Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.

