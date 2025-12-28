Menü Kapat
SON DAKİKA!
Gündem
 Ümit Buget

Bolu'da nargile keyfi faciaya dönüştü! 6 kişi hastanelik oldu

Nargile içtikten sonra Bolu'da fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 3'ü taburcu edilirken, durumları ciddiyetini koruyan 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.

Bolu'da nargile keyfi faciaya dönüştü! 6 kişi hastanelik oldu
Bolu'da bir evde nargile içtikten sonra fenalaşan 6 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 3'ü taburcu edilirken, durumları ciddiyetini koruyan 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.

Olay, Alpağut Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan H.A., S.A., Y.A., B.K., S.K. ve E.Ö. nargile içtikleri sırada bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetlerinin artması üzerine evdekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından zehirlenme belirtisi gösteren 6 kişiyi ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk incelemelerde şahısların, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirildi.

3 KİŞİ ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
Hastanelerde tedavi altına alınan B.K., S.K. ve E.Ö., sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak hayati tehlike riski ve ileri tedavi gerekliliği nedeniyle H.A., S.A. ve Y.A., ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da zehirlenen 27 öğrenci hastanelik oldu
